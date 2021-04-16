Зеленский прокомментировал возможную встречу Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Он высказался на брифинге по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает «Интерфакс — Украина».

Он назвал предложение Байдена встретиться с Путиным на территории третьей страны правильным. «Это очень вовремя, очень важно. Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть», — сказал Зеленский.

По его словам, «когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие».

Байден позвонил Путину и предложил провести встречу, на которой, как ожидается, будут обсуждаться все актуальные вопросы в отношениях двух государств. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киеву важно, чтобы США и Россия продолжили контакты. «Иначе ситуация была бы тупиковая», — отметил дипломат.