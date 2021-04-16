Байдену посоветовали встретиться с Зеленским до Путина

Президенту США Джо Байдену следует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до того, как проводить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением поделился бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter.

Бывший дипломат посоветовал провести встречу с украинским лидером в Киеве, отметив, что Байден не раз посещал украинскую столицу до того, как стал президентом. «Затем он может приехать в Женеву или Вену, чтобы встретиться с Путиным. Проще простого», — написал Макфол.

15 апреля президент США подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

За два дня до этого Байден провел разговор с Путиным и предложил российскому коллеге впервые встретиться лично. Он захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. После введения новых санкций пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предложение Байдена о проведении саммита с Путиным остается в силе.