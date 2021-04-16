Новые санкции США против России сочли гибридной войной

Новые антироссийские санкции США — свидетельство неутихающей гибридной войны против России, а предложение главы США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным — лишь ход по перехвату инициативы. Такие аспекты российско-американских отношений счел нужным подчеркнуть итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в разговоре с «Лентой.ру».

Грациани предсказал, что в ближайшие недели Байден будет использовать антироссийскую повестку, чтобы укрепить отношения США с европейскими партнерами и усилить роль НАТО.

«Не думаю, что в ближайшее время состоится саммит [американского и российского лидеров]. И уж тем более не считаю, что США изменят свой подход к России», — отметил Грациани в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

В американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против Москвы в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.