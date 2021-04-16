В действиях США увидели попытку «усидеть на двух стульях»

В своей политике относительно России администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена пытается «усидеть на двух стульях» — давить или сотрудничать в зависимости от сфер собственных интересов. Таким образом оценил действия США бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру».

При этом, отметил Киммейдж, вряд ли стоит надеяться на встречу президентов США и России как на шанс для реальной деэскалации: накопившееся между лидерами недоверие вряд ли удастся преодолеть.

Санкции показывают, что в первую очередь на повестке стоит противостояние с Россией и убежденность администрации Байдена в том, что нужно что-то делать с Россией, как-то «наказать» ее и противостоять действиям российского правительства. А диалог и взаимодействие с Москвой уже вторичны: получится — замечательно, нет — так нет Майкл Киммейдж профессор Католического университета Америки и бывший дипломат

Эксперт также добавил, что России и США как ядерным державам стоит создать механизм некого контроля напряжения, растущего между ними. По его мнению, ситуация может выйти из-под контроля — на Украине, в Белоруссии или на Ближнем Востоке.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

В американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против Москвы в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.