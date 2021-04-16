В Госдепе пообещали отвечать на «наносящие вред» США действия России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены решительно отвечать на действия России, которые, по мнению Вашингтона, наносят вред американским интересам. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией в тех областях, где это возможно. По словам Прайса, действия Москвы во всем мире не могут оставаться без ответа. «Где возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией. Наша цель заключается в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией», — сказал он.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.