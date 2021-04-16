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В Германии назвали новые санкции США против России контрпродуктивными

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Раскручивание санкционной спирали со стороны США по отношению к России является контрпродуктивным и ведет в тупик. Об этом говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты, сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые санкции, как и предыдущие, наносят ущерб простым людям и компаниям. В палате считают, что Москва в экономическом, технологическом и политическом плане «будет все больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая». «Нужны не санкции, а политический диалог», — говорится в заявлении.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

В американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против Москвы в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.

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