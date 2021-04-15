США оставили в силе предложение о встрече Байдена и Путина

Предложение президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину о проведении саммита остается в силе даже после введения масштабного пакета санкций в отношении Москвы. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

«Приглашение остается в силе», — заявила она. По словам дипломата, Вашингтон считает, что подобная встреча станет хорошим шагом вперед к «развитию стабильных и предсказуемых отношений» между двумя странами.

Ранее МИД России заявил о тяжелом ударе по отношениям с США из-за новых санкций. В ведомстве также указали, что Москва примет ответные меры.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

Президенты Путин и Байден 13 апреля провели телефонный разговор. В ходе беседы главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, американский лидер предложил российскому коллеге впервые встретиться лично. Он захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Предполагается, что при встрече стороны обсудят полный спектр вопросов, актуальных для отношений двух стран в настоящее время.