Байден назвал беседу с Путиным откровенной

Президент США Джо Байден охарактеризовал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным откровенным. Об этом он рассказал во время выступления с речью, посвященной России. Ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я был откровенен и уважителен, наш разговор был откровенным и уважительным», — сказал он. Президент добавил, что беседа касалась природы взаимоотношений Вашингтона и Москвы. «Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность», — добавил Байден.

Американский лидер также заявил Путину о пропорциональном ответе на действия России. В этой связи он подчеркнул, что США могли бы ввести еще более жесткие санкции. «Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность», — сказал Байден.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

Президенты Путин и Байден 13 апреля провели телефонный разговор. В ходе беседы главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, американский лидер предложил российскому коллеге впервые встретиться лично. Он захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Предполагается, что при встрече стороны обсудят полный спектр вопросов, актуальных для отношений двух стран в настоящее время.