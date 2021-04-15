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США оценили возможность новых санкций против «Северного потока-2»

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

То, что в четверг, 15 апреля, США не ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2», не значит, что их больше не будет. Так в Белом доме оценили вероятность новых ограничений в отношении газопровода, сообщает РИА Новости.

«Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует», — заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, почему среди введенных ограничений не фигурирует «Северный поток-2», несмотря на то, что Вашингтон регулярно называл проект «плохой сделкой».

При этом Псаки отказалась прокомментировать, были ли согласованы новые санкции против «Северного потока-2» или нет.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. МИД России указал, что Москва примет ответные меры.

За два дня до этого Байден провел разговор с Путиным и предложил российскому коллеге впервые встретиться лично. Он захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. После введения новых санкций пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предложение Байдена о проведении саммита с Путиным остается в силе.

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