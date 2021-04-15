США указали на упущенную выгоду из-за санкций против российского госдолга

Новые санкции США, в том числе, против российского госдолга несут упущенную выгоду американским финансовым институтам. На это указал глава российского Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Министр заверил, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, а спрос на него по-прежнему остается высоким. «Тут, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены», — сказал Силуанов.

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Он добавил, что Минфин и Центробанк сейчас следят за развитием ситуации на рынке и в случае необходимости готовы использовать инструменты для финансовой стабильности. «Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке — в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения», — объяснил он.

Ранее в четверг, 15 апреля, Вашингтон ввел очередной пакет антироссийских санкций, часть коснулась госдолга. С 14 июня американским компаниям будет запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Но они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Комментируя введение новых санкций, в российском Минфине сообщили, что с 14 июня, когда они вступят в силу, ведомство будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа, при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено.