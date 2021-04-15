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Байден собрался выступить с речью по России

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Andrew Harnik / AP

Президент США Джо Байден собирается выступить с речью по России в четверг, 15 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России», — говорится в сообщении. Заявленное время выступления — 16:30 по местному времени (23:30 мск).

Ранее в четверг, 15 апреля, президент США подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

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