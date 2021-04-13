В США отказались портить отношения с Германией из-за «Северного потока-2»

Соединенные Штаты отказываются портить отношения с Германией из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит «Интерфакс».

Остин напомнил, что США уже не раз выражали свою озабоченность в связи с проектом. «Но мы не позволим, чтобы эта проблема встала на пути великолепных отношений, которые у нас есть с Германией», — отметил глава Пентагона.

7 апреля, стало известно, что США планируют назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2». Издание Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. В тот же день Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода, однако окончательного решения по ним до сих пор не принято.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.