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Германия дала США рекомендации по антироссийским санкциям

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Эмили Хабер
Эмили Хабер
Фото: @GermanAmbUSA

Антироссийские санкции необходимы, но для того чтобы сохранить их эффективность, нужно вводить их постепенно и дозированно. Такие рекомендации дала посол Германии в США Эмили Хабер на мероприятии по взаимодействию Соединенных Штатов со странами Европы, передает ТАСС.

«Санкции — это самый сильный инструмент в дипломатии, и они необходимы в случае серьезных нарушений международного права, — сказала она. — Но они не могут быть единственным инструментом. Их полезность зависит от дозировки. В ином случае Россия может найти, как их обойти», — приводит агентство слова дипломата.

Она также прокомментировала ситуацию с намерением США заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток-2»: по ее словам, Берлин и Вашингтон должны прояснить все недопонимания между собой и «представить России единый фронт».

Ранее в Белом доме оценили возможность введения санкций против России. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вашингтон ввести новые ограничительные меры против Москвы на этой неделе, заявила, что пока можно не ожидать подобных действий. Она также добавила, что не исключает подобной возможности в дальнейшем.

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