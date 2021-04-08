США возложили ответственность за нестабильность в отношениях на Россию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Прайс отметил, что Вашингтон в более широком смысле стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Однако, по его словам, на данный момент именно российские власти привносят в них нестабильность, в том числе своими вредоносными действиями. Представитель Госдепартамента также напомнил об обещании президента США Джо Байдена привлечь Россию к ответственности.

Ранее в Белом доме оценили возможность введения санкций против России. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вашингтон ввести новые ограничительные меры против Москвы на этой неделе, заявила, что пока можно не ожидать подобных действий. Она также добавила, что не исключает подобной возможности в дальнейшем.