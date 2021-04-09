Попавших под санкции россиян защитят всей страной

Минфин России разработал законопроект об обеспечении защиты прав граждан и компаний, которые попадают или могут попасть под санкции США и других государств. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Он предполагает гарантии на проведение операций через любые российские банки на законодательном уровне. Список лиц, которым предоставят такие гарантии, надо будет согласовывать с Центробанком. В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение, после чего его планируется внести в Госдуму.

Такая форма защиты от санкций в перспективе может затронуть любого жителя страны. В случае если банк проведет операции лица, попавшего под санкции, в его отношении также могут ввести ограничительные меры или оштрафовать, что отразится на всех клиентах организации. Например, банку могут запретить выпускать карты Visa и Mastercard.

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Поправки хотят внести в закон о мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств и в закон о валютном регулировании. Старший партнер Pen & Paper Константин Добрынин заметил, что из самого факта существования такого документа можно сделать вывод о признании правительством неизбежности и болезненности будущих санкций. В комментарии «Ведомостям» он напомнил, что банки, как правило, стараются избегать проведения операций с санкционными рисками, но если законопроект примут, у них не останется выбора.

В свою очередь управляющий партнер Pen & Paper Антон Именнов предположил, что главной целью инициативы остается возможность завершения операций с контрагентами. Однако одновременно речь идет и о расширении валютных операций, разрешенных между резидентами России, если одна из сторон находится под санкциями.

Ранее с подобной проблемой столкнулся российский миллиардер Борис Ротенберг, имеющий финское гражданство. После включения его в санкционный список США европейские банки отказались обслуживать его счета, не позволяя даже провести коммунальные платежи.

Финский суд признал отказ законным, указав, что кредитные организации не могут подвергать себя такому риску. В постановлении говорилось, что потенциальные санкции в отношении банка ставят под угрозу благополучие остальных его клиентов.

Второй пакет санкций в отношении России США хотят обнародовать в июне. Источники утверждают, что в числе вариантов запрет на держание госдолга, что стало бы самой жесткой мерой из тех, что когда-либо применялись в отношении Москвы, а также дополнительные санкции против конкретных бизнесменов, близких к руководству страны.