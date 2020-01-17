Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США. Имеющий финское гражданство миллиардер Борис Ротенберг поставил вопрос о независимости европейской страны после решения суда, которое позволило местным банкам не обслуживать его счета. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на адвоката бизнесмена.

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По мнению миллиардера, суд, вынося решение в пользу банков, не смог разъяснить, будут ли теперь американские санкции иметь обязательную юридическую силу на территории независимой Финляндии и на каком основании. Адвокат сообщил, что Ротенберг серьезно раздумывает над тем, чтобы оспорить решение инстанции.

Ранее Ротенберг обратился в финский суд из-за отказа четырех банков — Nordea, Svenska Handelsbanken, OP и Danske Bank — обслуживать его счета. Из-за этого бизнесмен лишился возможности платить налоги и осуществлять коммунальные платежи. Основанием для отказа со стороны кредитных учреждений стали опасения, что они могут попасть под вторичные санкции США.

Финский суд встал на сторону банков и согласился, что те, осуществляя транзакции, действительно подвергли бы себя значительному риску американских ограничений. Между тем взятие на себя такого риска идет вразрез с правилам Финляндии, определяющим допустимые банковские риски. Адвокат Ротенберга утверждает, что закон, на который ссылается финский суд, был создан для того, чтобы регулировать банковские риски на финансовом рынке, но никак не для того, чтобы вводить ограничения в отношении отдельных физлиц.

Ротенберг с состоянием в 1,2 миллиарда долларов занимает 83-е место в рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Он попал в санкционный список США в 2014 году из-за близости к президенту России Владимиру Путину.

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