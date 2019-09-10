Российский олигарх загнал Европу в тупик

Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета. Об этом пишет «Фонтанка».

Борис Ротенберг, имеющий гражданство Финляндии, вместе с братом Аркадием попали под санкции США в марте 2014 года. Причиной была названа их близость к президенту России Владимиру Путину и нарушение территориальной целостности Украины. Однако Борис, в отличие от Аркадия, избежал попадания в европейский санкционный список.

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США угрожают санкциями иностранным банкам, которые будут иметь дело с фигурантами черных списков, поэтому все указанные финансовые организации выполнили требования Вашингтона. Борис Ротенберг в иске, поданном в октябре 2018 года, указал, что европейские банки не могут ограничивать его в пользовании банковскими услугами, поскольку это нарушение его прав как гражданина страны ЕС.

В феврале Хельсинкский уездный суд отклонил иск, посчитав, что проблемы, с которыми могут столкнуться банки, существеннее, чем проблемы Ротенберга. По мнению судьи, заморозка его счетов не станет серьезной проблемой для бизнесмена.

Теперь окружной суд Хельсинки должен либо обязать банки нарушить санкционный режим США и столкнуться с санкциями уже в свой адрес, либо признать приоритет решений Вашингтона над национальным законодательством, которое декларирует равенство граждан страны в том числе при получении банковских услуг.

Борис Ротенберг занимает 83-е место в рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов за 2019 год по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

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