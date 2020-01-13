Российский олигарх заставил Европу признать власть США

Имеющий финское гражданство российский олигарх Борис Ротенберг не смог через суд добиться обслуживания своих счетов финскими банками. Таким образом он заставил их признать власть США над национальным законодательством, поскольку причиной отказа банков стали американские санкции, а у Европы претензий к Ротенбергу нет, пишет Helsingin Sanomat.

Хельсинкский окружной суд постановил, что Nordea, Svenska Handelsbanken, OP и Danske Bank не виновны в нарушении договора или в дискриминации гражданина страны, и обязал Ротенберга оплатить судебные издержки в размере 530 тысяч евро.

Банки перестали обслуживать счета бизнесмена в 2014 году. Они объяснили, что в противном случае могут угодить под вторичные санкции США. Из-за этого Ротенберг лишился возможности платить налоги и оплачивать коммунальные счета.

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Причиной, по которой Борис и Аркадий Ротенберги попали под санкции, стала близость к президенту России Владимиру Путину. Однако Борис, в отличие от Аркадия, не стал фигурантом европейского списка, поэтому, указано в иске, как и все европейские граждане он не может быть ограничен в пользовании банковскими услугами.

В феврале прошлого года суд посчитал, что проблемы, с которыми могут столкнуться банки, серьезнее, чем те, что ожидают Бориса Ротенберга. Судья указал, что для бизнесмена заморозка его счетов не станет серьезным наказанием. В нынешнем решении объясняется, что Ротенберг не является резидентом европейской экономической зоны, поэтому банки не нарушали закон.

Решение станет прецедентом для подобных случаев, когда банки не понимали, что делать с попавшим под санкции клиентом. Если бы Ротенберг добился удовлетворения иска, то банкам пришлось бы обрабатывать подозрительные транзакции. Теперь представители российского бизнесмена могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Борис Ротенберг занимает 83-е место в рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов за 2019 год по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивают в 1,2 миллиарда долларов.

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