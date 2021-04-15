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В Белом доме назвали главную задачу в отношениях с Россией

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Tom Brenner / Reuters

США не считают эскалацию напряженности своей главной задачей в отношениях с Россией. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, «наша цель — [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства». Псаки добавила, что Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении Москвы в координации со своими союзниками.

Дипломат подчеркнула, что последствия должны быть для тех государств, которые «предпринимают действия, которые неприемлемы, не соответствуют нашим интересам или выходят за рамки, приемлемые для стран-партнеров».

Псаки также заявила, что предложение президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину о проведении саммита остается в силе даже после введения масштабного пакета санкций в отношении Москвы.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

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