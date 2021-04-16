Байден раскрыл подробности организации встречи с Путиным

Представители Соединенных Штатов и России уже обсуждают организацию саммита лидеров двух стран. Такими подробностями поделился президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного отношениям с Россией, трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube.

Байден также раскрыл ориентировочные место и дату встречи: по его словам, он предложил президенту России Владимиру Путину встретиться этим летом в Европе.

15 апреля президент США подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

За два дня до этого Байден провел разговор с Путиным и предложил российскому коллеге впервые встретиться лично. Он захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. После введения новых санкций пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предложение Байдена о проведении саммита с Путиным остается в силе.