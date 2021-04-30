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Госсекретарь США поддержит Украину «перед лицом агрессии России»

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Al Drago / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердит поддержку суверенитета Украины со стороны США во время визита в Киев. Об этом сообщается в заявлении на сайте Госдепартамента.

Дипломат посетит украинскую столицу 5-6 мая, после визита в Великобританию. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти. На встрече с украинским лидером Блинкен подтвердит «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», сказано в заявлении.

Сообщается, что госсекретарь также с радостью поможет Украине с разработкой программы государственных реформ. Особое внимание он обратит на меры по борьбе с коррупцией. По словам Блинкена, эту проблему необходимо решить для экономического процветания страны и ее интеграции в евроатлантические процессы.

Ранее сообщалось, что власти США планируют направить Блинкена в Киев в преддверии возможной встречи американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров предложил Путину провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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