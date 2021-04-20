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В Госдепе предрекли «новый театр конфликта» с Россией в Арктике

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предрек «новый театр конфликта» в Арктике из-за растущей роли России в регионе. Об этом глава Госдепа заявил в своей речи по климату, его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что в феврале текущего года российский газовый танкер впервые прошел по Северному морскому пути. «До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше», — заявил Блинкен.

Руководитель внешнеполитического ведомства указал на то, что Россия строит в регионе новые базы, в том числе одну в 300 милях (480 километрах) от Аляски.

Ранее официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби пообещал внимательно следить за активностью России в Арктике. Он подчеркнул, что Арктика — ключевой район для США, критически важный для американских оборонных интересов.

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