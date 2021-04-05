В Пентагоне пообещали внимательно следить за активностью России в Арктике. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон намерен отстаивать свои национальные интересы в данном регионе. Кирби рассказал, что в администрации США внимательно отслеживают ситуацию в Арктике. Он добавил, что ни одна сторона не хотела бы милитаризации арктического региона.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Арктика — ключевой район для США, критически важный для американских оборонных интересов.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что Россия наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. CNN опубликовал спутниковые снимки, из которых якобы следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.