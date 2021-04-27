США отправят госсекретаря на Украину в преддверии встречи Путина и Байдена

Власти США планируют отправить госсекретаря Энтони Блинкена на Украину в преддверии возможной встречи американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

CNN сообщает, что данный визит призван «снизить волнение» Киева из-за встречи глав США и России. Тот факт, что Вашингтон может послать своего главного дипломата на Украину, должен дать Киеву четкий сигнал, что администрация Байдена поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника, заявили в американском СМИ.

Отмечается, что многие представители власти на Украине обеспокоены предстоящим саммитом Байдена и Путин, и рассчитывают, что глава США сперва встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Байдена. Как сказала Псаки, на данный момент никаких подтвержденных деталей встречи, в том числе и ее возможных сроков, пока что нет. «Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила она.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.