В Германии рассказали о последствиях возможной встречи Путина и Байдена для мира

В Германии рассказали о последствиях возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена для мира. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас во время выступления на мероприятии Немецкого атлантического общества. Его выступление публикует РИА Новости.

Немецкий министр отметил, что встреча лидеров России и США была бы не только «полезной» для отношений двух стран, но также «была бы для мира в целом очень позитивным событием».

Помимо этого Маас назвал правильной стратегию Вашингтона в отношении России. Он рассказал, что США прямолинейно говорят об имеющихся конфликтах с Москвой, но при этом предлагают диалог. По его словам, этим же путем, которому нет разумных альтернатив, идут в Европейском союзе (ЕС).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Байдена. Как сказала Псаки, на данный момент никаких подтвержденных деталей встречи, в том числе и ее возможных сроков, пока что нет. «Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила она.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.