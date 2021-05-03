МИД России обвинил США в провоцировании гонки вооружений

Наращивание потенциала американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) уже привело к серьезным последствиям в сфере безопасности, а также провоцирует гонку вооружений. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, сообщения прессы о выделении 18 миллиардов долларов на проект по созданию перехватчиков ракет — это стоимость лишь одной программы Пентагона по разработке и развертыванию перспективных перехватчиков. Они должны прийти на смену стратегическим шахтным противоракетам на территории США.

Захарова отметила, что Штаты пытаются представить развитие системы ПРО как оборонительный проект, но на самом деле это всего лишь «дымовая завеса». «Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий», — сказала она.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Пентагон запланировал потратить 18 миллиардов долларов на новые перехватчики для обороны от ядерных ракет из Северной Кореи и Ирана. Проект станет первым крупным оборонным госзаказом администрации президента Джо Байдена. Всего будет построен 31 самолет, десять из них будут испытательными. Стоимость каждой боевой единицы оценивается в 498 миллионов долларов. Перехватчики разместят на базах Аляски не позднее 2028 года.