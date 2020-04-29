США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Глава Пентагона Марк Эспер перенаправит таким образом около 545 миллионов долларов. Без финансирования останутся в том числе зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы. Они — часть «Европейской инициативы сдерживания», направленной на противодействие российскому влиянию.

Представитель министерства Крис Шервуд уточнил, что проекты не отменены — их финансирование просто заморожено до 2021 года. Однако, чтобы продолжить их, Конгрессу США придется выделить дополнительные средства.

Оппозиция критикует правительство президента страны Дональда Трампа за то, что Пентагон располагает такими полномочиями: они есть у него благодаря режиму чрезвычайного положения, который американский лидер ввел в 2019 году в связи с миграционным кризисом. 16 апреля сообщалось, что конгрессмены-демократы обратились к Трампу с предложением остановить строительство в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

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