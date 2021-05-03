Россия назвала условие для отказа от выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в интервью «Известиям» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Москва останется в договоре, если США решат вернуться к его выполнению. Дипломат отметил, что Россия готова к кропотливой работе по урегулированию претензий в рамках соглашения со Штатами и другими странами-участницами. При этом Гаврилов подчеркнул, что у Вашингтона есть месяц на то, чтобы вернуться к соблюдению ДОН.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что сложившаяся вокруг Договора по открытому небу ситуация ведет к его развалу. «Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — добавил он.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.