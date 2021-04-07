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США сочли возвращение в договор с Россией «неверным сигналом»

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Фото: Globallookpress.com

США навряд ли вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) из-за опасений, что это пошлет «неверный сигнал» Москве. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на попавшую в его распоряжение дипломатическую ноту.

В документе Госдепартамент США сообщает американским партнерам, что в Вашингтоне «откровенно обеспокоены тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет неверный сигнал России и подорвет нашу позиции по более широкому спектру вопросов контроля над вооружениями». При этом Вашингтон не исключает, что при определенных условиях может вернуться в договор или включить некоторые из его положений в будущие соглашения.

Ранее сообщалось, что в США спишут самолеты, использовавшиеся для наблюдения за Россией в рамках ДОН. Представитель ВВС США пояснил, что в двух самолетах OC-135B более нет необходимости, поэтому в ближайшее время их отправят на свалку в Аризоне, где пустят на запчасти и металлолом.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.

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