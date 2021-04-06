США пустят на металлолом использовавшиеся для наблюдения за Россией самолеты

В США спишут самолеты, использовавшиеся для наблюдения за Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представитель ВВС США рассказал изданию, что в двух самолетах OC-135B более нет необходимости, поэтому в ближайшее время их отправят на свалку в Аризоне. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон, в свою очередь, пояснил, что обслуживание этих самолетов слишком дорогостоящее, поэтому после попадания на свалку их пустят на запчасти и металлолом.

Вместе с тем Бэкон подчеркнул, что решение списать самолеты может сигнализировать о том, что администрация Джо Байдена не планирует возвращаться в ДОН. В ходе предвыборной гонки Байден неоднократно критиковал бывшего президента США Дональда Трампа за выход из соглашения, однако новая администрация не пришла к окончательному решению по судьбе договора.

В феврале сообщалось, что Россия также нашла новое применение самолетам, ранее использовавшимся в рамках ДОН, — теперь их будут применять для решения военных задач в Арктическом регионе.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.