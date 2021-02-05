В Совфеде назвали условие для пересмотра выхода из Договора по открытому небу

В Совфеде назвали условие для пересмотра выхода России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости.

По его словам, если США останутся в соглашении, у России тоже не будет причин выходить из него. Сенатор отметил, что США уже завершили процесс выхода из Договора по открытому небу, а у России на это есть еще шесть месяцев. Он добавил, что сейчас все зависит от Штатов, а именно указа президента США Джо Байдена.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу.

15 января Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. МИД отмечал, что после выхода из соглашения США 22 ноября 2020 года сложилась абсолютно неприемлемая ситуация. Так, Москва предложила оставшимся странам-участницам дать гарантии того, что они не будут предоставлять Вашингтону данные, полученные в ходе разведывательных полетов над Россией. МИД также запросил подтверждения своего права осуществлять полеты над американскими военными объектами в этих странах, однако западные государства уклонились от ответа.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.