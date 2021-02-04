Россия заявила о возможности пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Россия может пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью газете «Коммерсант».

В частности, Гаврилов прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что если к выполнению договора вернутся США, то Россия «будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе». По словам главы российской делегации, речь идет именно о том, что Россия может пересмотреть решение о выходе из договора.

Несмотря на запуск процедуры выхода, Россия пока продолжит принимать и проводить наблюдательные полеты в рамках договора, добавил Гаврилов. На данный момент их нет из-за плохой погоды, однако, скорее всего, они начнутся в конце февраля–начале марта.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.