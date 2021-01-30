В России заявили об отсутствии возможностей сохранить Договор по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии возможностей сохранить Договор по открытому небу из-за действий США и их союзников. Его слова передает РИА Новости.

«Наше участие в этом договоре было обусловлено готовностью Соединенных Штатов открыть свою территорию. Поэтому, когда в результате выхода США из этого договора этот коренной баланс был нарушен, другого нам не оставалось», — пояснил он.

Грушко подчеркнул, что Россия пыталась хотя бы временно спасти режим договора. Однако другие партнеры не предоставили даже минимальные гарантии: не передавать США как не участнику договора данные, полученные в результате наблюдательных полетов, а также гарантии возможности облета и наблюдения за американскими объектами в Европе. «Поэтому разрушена была основа самого договора», — добавил российский политик.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.