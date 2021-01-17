Раскрыто будущее самолетов после выхода России из Договора по открытому небу

Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу будут использоваться в разведывательных целях. Будущее летательных средств РИА Новости раскрыли два военно-дипломатических источника.

По их словам, самолеты переквалифицируют для других задач. Помимо разведывательных, в их число будет входит контроль защищенности собственных военных объектов, результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Для этого потребуется дооснастить их необходимым оборудованием. Так, чтобы использовать Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков, понадобится установить самую современную радиоэлектронную и радиотехническую технику.

При их проектировании была заложена возможность широкой модернизации, поэтому «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет», объяснил один из собеседников агентства. До завершения процедуры выхода самолеты будут оставаться в резерве.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

15 января Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу. В МИД отметили, что после решения Вашингтона сложилась абсолютно неприемлемая ситуация. Так, Москва предложила оставшимся странам-участницам дать гарантии того, что они не будут предоставлять США данные, полученные в ходе разведывательных полетов над Россией. МИД также запросил подтверждения своего права осуществлять полеты над американскими военными объектами в этих странах, однако западные государства уклонились от ответа.