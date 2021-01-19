В Госдуме назвали условие выхода России из Договора по открытому небу

В Государственной думе назвали условие выхода России из Договора по открытому небу (ДОН). По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Владимира Шаманова, окончательное решение будет принято исходя из того, как сложится диалог с администрацией избранного президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости во вторник, 19 января.

«Идет экспертная оценка, надо подождать некоторое время, [оценить] деятельность новой администрации Байдена и то, как будут складываться диалоги, [потом] будет приниматься окончательное решение», — сказал он.

15 января Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. МИД отмечал, что после выхода из соглашения США 22 ноября 2020 года сложилась абсолютно неприемлемая ситуация. Так, Москва предложила оставшимся странам-участницам дать гарантии того, что они не будут предоставлять Вашингтону данные, полученные в ходе разведывательных полетов над Россией. МИД также запросил подтверждения своего права осуществлять полеты над американскими военными объектами в этих странах, однако западные государства уклонились от ответа.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.