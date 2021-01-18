Украина обвинила Россию в уничтожении европейской безопасности

Выход России из Договора по открытому небу — очередной пример реализации внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в грубых нарушениях Договора по открытому небу с 2009 года. В МИД Украины считают, что российская сторона разрушает международные режимы контроля над вооружениями и подрывает фундаментальные нормы международного права.

В сообщении подчеркивается, что соглашение остается важным международным договором в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Россия якобы не соблюдает пункты договора.

15 января Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу. МИД отмечал, что после решения США сложилась абсолютно неприемлемая ситуация. Так, Москва предложила оставшимся странам-участницам дать гарантии того, что они не будут предоставлять Вашингтону данные, полученные в ходе разведывательных полетов над Россией. МИД также запросил подтверждения своего права осуществлять полеты над американскими военными объектами в этих странах, однако западные государства уклонились от ответа.