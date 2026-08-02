Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 2 августа 2026Россия

Путин отметил героизм десантников на самых ответственных участках СВО

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил десантников с днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства адресовал поздравление личному составу и ветеранам ВДВ, пожелав им, их родным и близким успехов и всего наилучшего.

Путин отметил решительные действия десантников и их героизм и мужество на самых ответственных участках спецоперации (СВО). «В рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой», — заявил президент.

«Лента.ру» рассказывает, когда и как голубые береты празднуют День ВДВ в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно об одной из самых массированных атак ВСУ с начала года
    Российский город попал под ракетный обстрел ВСУ
    Еще один российский аэропорт сообщил о временном закрытии
    Правительство Армении ушло в отставку
    Российский аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты
    Путин отметил героизм десантников на самых ответственных участках СВО
    Люди пострадали из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в столице российского региона
    ВСУ начали угрожать матерям из-за отказа эвакуироваться
    В российском городе поврежден многоквартирный дом из-за атаки беспилотника
    В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возвращении полуострова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok