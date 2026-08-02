Путин отметил героизм десантников на самых ответственных участках СВО

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил десантников с днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства адресовал поздравление личному составу и ветеранам ВДВ, пожелав им, их родным и близким успехов и всего наилучшего.

Путин отметил решительные действия десантников и их героизм и мужество на самых ответственных участках спецоперации (СВО). «В рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой», — заявил президент.

«Лента.ру» рассказывает, когда и как голубые береты празднуют День ВДВ в 2026 году.