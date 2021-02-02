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США изучат возможность вернуться в Договор по открытому небу

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Фото: Минобороны России / РИА Новости

Новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.

«Мы изучаем вопрос [о Договоре по открытому небу], мы примем решение в свое время. Как нам известно, Россия все еще не полностью соблюдает договор», — сказал он.

15 января Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. МИД отмечал, что после выхода из соглашения США 22 ноября 2020 года сложилась абсолютно неприемлемая ситуация. Так, Москва предложила оставшимся странам-участницам дать гарантии того, что они не будут предоставлять Вашингтону данные, полученные в ходе разведывательных полетов над Россией. МИД также запросил подтверждения своего права осуществлять полеты над американскими военными объектами в этих странах, однако западные государства уклонились от ответа.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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