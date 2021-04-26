Россия заявила о ведущей к развалу Договора по открытому небу ситуации

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что сложившаяся вокруг Договора по открытому небу (ДОН) ситуация ведет к его развалу. Его слова передает ТАСС.

Как сказал Гаврилов, Россия будет готова утвердить денонсацию договора в считанные дни. «Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — добавил он.

Ранее стало известно, что США навряд ли вернутся в ДОН из-за опасений послать «неверный сигнал» Москве. При этом Вашингтон не исключает, что при определенных условиях может вернуться в договор или включить некоторые из его положений в будущие соглашения.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.