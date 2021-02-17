Бывший дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

Бывший американский дипломат Говард Стоффер раскритиковал выход США из Договора по открытому небу (ДОН). Его слвоа передает РИА Новости.

По словам Стоффера, объявление о выходе из договора было нарушением американского закона. Он напомнил, что администрация должна была проинформировать законодателей о намерении выйти из договора за 120 дней, однако так и не сделала этого.

«Если бы я давал рекомендации президенту [Джо] Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из ДОН как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что ДОН по-прежнему действителен для наблюдений США?» — задался вопросом он. По мнению бывшего дипломата, в этом случае можно надеяться, что Россия и другие стороны примут факт возвращения США в договор.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу, из которого страна вышла 22 ноября 2020 года.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.