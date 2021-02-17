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Бывший дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший американский дипломат Говард Стоффер раскритиковал выход США из Договора по открытому небу (ДОН). Его слвоа передает РИА Новости.

По словам Стоффера, объявление о выходе из договора было нарушением американского закона. Он напомнил, что администрация должна была проинформировать законодателей о намерении выйти из договора за 120 дней, однако так и не сделала этого.

«Если бы я давал рекомендации президенту [Джо] Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из ДОН как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что ДОН по-прежнему действителен для наблюдений США?» — задался вопросом он. По мнению бывшего дипломата, в этом случае можно надеяться, что Россия и другие стороны примут факт возвращения США в договор.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу, из которого страна вышла 22 ноября 2020 года.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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