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США обвинили Китай в увеличении агрессии во внешней политике

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Ben Stansall / REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте агрессии во внешней политике Китая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«В течение последних нескольких лет мы могли наблюдать то, что Китай стал вести более репрессивную политику внутри страны, а его внешняя политика стала более агрессивной. Это факт», — сказал глава американской дипломатии.

Блинкен отметил, что Вашингтон считает Китай государством, «которое располагает военным, экономическим и дипломатическим потенциалом, чтобы бросить вызов порядку, который США активно поддерживают и защищают». При этом он указал, что военная конфронтация противоречит интересам как Китая, так и США. Госсекретарь указал, что США не планируют сдерживать Китай, а лишь рассчитывают «поддерживать установленный порядок»

Ранее в том же интервью Блинкен рассказал о «вынужденных» отношениях с Китаем. Отвечая на вопрос о возможности провести «красные линии» в отношениях с Пекином, он отметил, что в любом случае Вашингтону придется иметь дело с КНР. Он подчеркнул, что США сейчас не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем. «В этих отношениях есть серьезные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества», — резюмировал американский дипломат.

30 апреля сообщалось, что Пентагон считает правила международного порядка и экономику основными сферами противостояния США и Китая. В то же время первый замминистра обороны Кэтлин Хикс отказалась называть неизбежным конфликт с Пекином в военном измерении. Хикс отметила, что стороны должны избегать ненужной военной напряженности, поскольку она противоречит национальным интересам двух стран.

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