В Пентагоне назвали сферы противостояния с Китаем

Пентагон считает правила международного порядка и экономику основными сферами противостояния США и Китая. Об этом заявила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс, ее слова приводит РИА Новости.

В то же время чиновница отказалась называть неизбежным конфликт с Китаем в военном измерении. Хикс отметила, что стороны должны избегать ненужной военной напряженности, поскольку она противоречит национальным интересам двух стран.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что цель США — «победить в XXI веке», и для этого они конкурируют с разными странами. Главным конкурентом американский лидер назвал Китай.

В феврале Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».