Байден заявил о цели «победить в XXI веке»

Президент США Джозеф Байден заявил, что цель США — «победить в XXI веке», и для этого они конкурируют с разными странами. Главным конкурентом американский лидер назвал Китай. Об этом он заявил в ходе выступления перед Конгрессом США, которое также известно как обращение «О положении страны». Его трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Он также призвал сограждан отказаться от поляризации в обществе и межпартийных расколов. По словам главы государства, американцы должны конкурировать не друг с другом, а с остальным миром.

Ранее президент охарактеризовал политику США в отношении России. По его словам, Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства».

Выступление Байдена началось 28 апреля в 21:00 (4:00 29 апреля по московскому времени). Это традиционное послание «О положении страны», с которым американские лидеры обращаются к Конгрессу в начале года. В этот раз глава государства решил приурочить его к 100 дням своего нахождения на посту.