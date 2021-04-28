Раскрыто влияние Байдена на отношение к США в мире

Отношение к США в мире улучшилось после прихода Джо Байдена на пост президента. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте компании Morning Consult.

В опросе компании участвовали 14 стран, у 12 из них мнение о США изменилось к лучшему. Наиболее позитивно политические изменения в Белом доме повлияли на Германию. С момента инаугурации Байдена процент немцев, положительно оценивающих США, вырос на 22 пункта. Показатели одобрения также значительно увеличились в Японии и во Франции.

Отмечается, что несмотря на напряженную обстановку в российско-американских отношениях, количество россиян, которые благосклонно относятся к США, увеличилось с 40 до 43 процентов после прихода Байдена.

Эксперт компании подчеркивает, что Байден рассматривается в мире как «долгожданное облегчение», так как для стран Запада важно, что дипломатия и восстановление трансатлантических связей — приоритет для американского лидера.

Наиболее негативные изменения в оценке США зарегистрированы в Китае, где 76 процентов населения отрицательно относятся к стране. Показатель неодобрения на девять процентов выше, чем во время срока предшественника Байдена Дональда Трампа.

Демократ Джо Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Дональда Трампа. На момент окончания его полномочий, 60 процентов американцев назвали Трампа «одним из худших президентов в истории».