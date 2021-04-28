В США заявили о разногласиях с Германией по «Северному потоку-2»

Разногласия между Вашингтоном и Берлином относительно газопровода «Северный поток-2» сохраняются, однако на их союзнические отношения это не повлияет, заявил представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, посвященного 100-дневному сроку пребывания у власти президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник объяснил, что наличие союзнических отношений между США и Германией не означает взаимного согласия по каждому вопросу. «В ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем "Северный поток-2" плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счет», — привел он пример.

По его словам, Вашингтон предпринял некоторые шаги, чтобы подчеркнуть степень своей приверженности по данному вопросу и попытался сделать так, чтобы Берлин изменил свое мнение относительно газопровода. «Но в основе своей наши отношения с Германией, наши отношения с другими ключевыми европейскими трансатлантическими партнерами являются краеугольным камнем нашего подхода к остальному миру, в том числе к России», — добавил представитель Белого дома.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере. Политик также призвала поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.