Эксперт обозначил сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG может завершить строительство «Северного потока-2» и пусконаладочные работы в течение нескольких месяцев. Такие сроки обозначил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с РИА Новости.

«Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю», — отметил эксперт.

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По его мнению, присоединение к строительству «Академика Черского» ясно показывает, что американские санкции не смогли помешать его дооснащению и сертификации. «Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой», — сказал Гривач.

Ранее 27 апреля стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку «Северного потока-2» в водах Дании. Ранее этим занималась только баржа «Фортуна».

В начале апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщала, что газопровод готов на 95 процентов.

Главной угрозой проекту пока остаются санкции США, которые считают, что газопровод увеличит зависимость Европы от России и приведет к ухудшению положения на Украине. В Белом доме с помощью санкций пытаются не допустить поставок топлива, предлагая взамен использовать сжиженный природный газ.