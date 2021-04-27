«Академик Черский» начал укладку «Северного потока-2»

Российское судно «Академик Черский» начало укладку «Северного потока-2» в водах Дании, передает ТАСС. Как уточнили в компании-операторе проекта, Nord Stream 2, корабль приступил к трубоукладочным работам.

«После успешного прохождения морских испытаний судно „Академик Черский” приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — рассказали в компании. Кроме того, укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», которая приступила к работам ранее.

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Ранее в апреле зампред правительства России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат в 2021 году, но не назвал примерные даты. С другой стороны ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам бундестага, что работы по «Северному потоку-2» завершатся до осени, и тогда уже можно будет поставлять газ.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.