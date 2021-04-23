В правительстве не смогли назвать дату завершения «Северного потока-2»

Зампред правительства России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат в 2021 году, но не смог назвать хотя бы примерные даты, сообщает ТАСС.

Он переадресовал вопрос о конкретных сроках оператору проекта компании Nord Stream 2 AG, отказавшись подтвердить, что маршрут могут закончить уже этим летом.

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Между тем на прошлой неделе глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам Бундестага, что работы по «Северному потоку-2» завершатся до осени, и тогда уже можно будет поставлять газ.

В начале апреля Nord Stream 2 AG утверждал, что газопровод готов на 95 процентов. Работы в датских водах возобновились в начале февраля 2021 года, их ведут баржа «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский».

Главным препятствием для завершения проекта остается позиция США, которые намерены с помощью санкций помешать поставкам газа. В 2019 году под угрозой наказания от работ отказался швейцарский подрядчик Allseas, суда которого укладывали трубы. Позднее от сотрудничества отказались как минимум 18 фирм, в том числе те, кто должны были страховать и сертифицировать газопровод.