Названы отказавшиеся участвовать в «Северном потоке-2» компании

Агентство Reuters опубликовало список компаний, которые отказались от участия в проекте «Северный поток-2».

Всего в списке названы 18 фирм, среди которых французская страховая AXA Group и американская нефтесервисная Baker Hughes. Также в списке есть германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, международная cертификационная и классификационная Det Norske Veritas (DNV GL), швейцарская Zurich Insurance Group.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Кроме того, в список вошли компании AEGIS Managing Agency, Arch Insurance, Aspen Managing Agency, Beazley Furlonge, Canopius Managing Agents, Chaucer Syndicates, Chubb Underwriting Agencies, Hiscox Syndicates, Markel Syndicate Management, MS Amlin Underwriting, Tokio Marine Kiln Syndicates, Travelers Syndicate Management.

О том, что не менее 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2», стало известно накануне, 23 февраля. Как сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу, это произошло из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.