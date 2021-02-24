Немецкий партнер «Северного потока-2» высказался о будущем проекта

Немецкий партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока-2», компания Wintershall Dea, высказался о будущем проекта. В компании уверены в завершении строительства газопровода, поскольку тот необходим Европе при снижении собственной добычи, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Марио Мерена.

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«Он ["Северный поток-2"] очень необходим [Европе], ведь темпы собственной добычи газа снижаются. Нам необходим импорт газа», — сказал топ-менеджер. Мерен отметил, что топливо необходимо как для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа (ПХГ) падает ниже 35 процентов, так и в рамках устойчивого развития Европы.

Ранее Wintershall Dea объявила о завершении вложений в проект. За годы сотрудничества компания в общей сложности потратила 730 миллионов долларов. Платежи по кредиту завершены до пересмотра американского закона о санкциях, а значит, не попадают под него, отметили в организации.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 18 европейских компаний вышли из проекта газопровода после угрозы американских санкций. В Госдепе высоко оценили эффективность подобной стратегии Вашингтона по противодействию завершению «Северного потока-2».